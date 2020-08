A privação de sono parece ser uma das certezas incontornáveis da parentalidade, como se houvesse uma incompatibilidade fundamental entre bebés e sono. De tal forma que, a expressão “dormir como um bebé” parece uma piada de mau gosto a qualquer pessoa que tenha tido o privilégio de privar com um recém-nascido.

Como reconciliar então a exaustão dos pais com as recomendações dos peritos de 15-16h de sono para bebés pequeninos? Ora, a noite de um adulto tem cerca de 8 horas. Sobram no mínimo 9 horas de liberdade diária enquanto os nossos deliciosos querubins ressonam! E ainda por cima de licença de maternidade! Não? Fiz mal as contas? Por que se queixam tanto os pais afinal? Deve ser mania...

Pergunte a qualquer mãe ou pai recente qual a dimensão mais exigente da parentalidade e aposto que 9/10 dirão: “o sono”. Os restantes provavelmente dirão: “o cansaço. Pela falta de sono”. Pudera! não somos todos melhores pais (e pessoas) depois de noite descansada?

Sendo o sono uma função tão essencial da vida, seria de esperar que os bebés viessem minimamente equipados para o efeito. Afinal, parecem saber perfeitamente respirar, engolir e sujar fraldas!

Será? Vamos lá pensar nisto um pouco... Os bebés humanos são criaturas absolutamente fascinantes, mas se há coisa que não são é competentes. Têm imensa dificuldade em regular a sua temperatura corporal, têm apneias assustadoramente longas, sistemas digestivos imaturos que os fazem contorcer-se com gases, bolsam quase tanto leite como engolem e são incapazes de se desfazerem civilizadamente dos seus dejetos corporais, até pelo menos aos 2 anos de idade. Se achamos perfeitamente natural, amoroso até, o nosso papel paternal no ensino de quase todas as funções essenciais, porque esperamos que o sono seja diferente?