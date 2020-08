Quem não tem?! Eu nunca tive! Aliás era mesmo a melhor parte do meu dia com o meu bebé, um momento de relaxamento e entrega total um ao outro que terminava com um bebé a sorrir consolado quando eu o deitava no berço e me despedia com um beijinho e a frase “Até amanhã, sonhos cor de rosa”. Com ele sonolento mas acordado, eu virava costas, encostava a porta do quarto e ia disfrutar de uns momentos em que voltava a ser só a Tânia, com a serenidade de quem sente que foi boa mãe naquele dia.

Claro que depois a peste cresceu, deixou de ser um bebé, e a rotina da cama que costumava demorar uns deliciosos 30 minutos se transformou numa incessante sequência de exigências como: “só mais um beijinho/abraço/ história/canção!”, “quero água!”, “quero ir fazer xixi outra vez!” ou “acho que não lavei os dentes!”, como se ele alguma vez se importasse com lavar os dentes... Quem diz mal de bebés, nem sabe os que os espera! Mas isso fica para outras núpcias, que por enquanto estamos a falar dos 7 pilares do sono do bebé. Se gosta de começar pelo fim, então chegou ao seu destino. Se quiser conhecer os outros, pode sempre encontrar a série completa aqui.

A cereja em cima do bolo no que diz respeito ao sono dos bebés está relacionada com o pilar anterior, a consistência, e chama-se: uma rotina da cama, ou o 7º pilar do sono do bebé.

Se para si as rotinas e os horários fixos simplesmente tiram a alegria de viver, faça o que fizer mais sentido para si e para a sua família. Afinal, há muitas formas diferentes de ser uma mãe/pai fantástico! Tente só ser consistente ao final do dia quando chegar a hora de ir para a cama, fazendo algumas coisas de forma semelhante todas as noites. Pode ser tão simples como: um banho, vestir o pijama e a swaddle ou saco de dormir, uma história e um beijinho de boa noite. Isto vai ajudar o seu bebé a relaxar e antecipar o sono.

Por fim, vou contar-lhe um segredo. Há algumas coisas que realmente ajudam os bebés a dormir melhor desde muito pequenino. Gostava que conhecesse a nossa solução de sono. No entanto, a receita para o seu filho dormir bem não passa por um gadget milagroso, mas por um ajuste do comportamento dos pais.

Bons sonhos e até breve!