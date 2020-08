Pelo que, as descrições das noites após um bebé nascer que os meus amigos faziam davam-me arrepios, até porque geralmente acabavam com “o corpo habitua-se a tudo!”. Não, não. Este corpo não! Por isso, quando engravidei do meu primeiro filho, em vez de aulas pré-parto e livros da categoria de “what to expect when you’re expecting”, eu deitei mãos à obra, resoluta a decifrar o código de como pôr os bebés a dormir.

Sendo cientista de formação, li tudo o que consegui encontrar sobre sono infantil. Aprendi muito sobre a ciência do sono e tornou-se um hobby ajudar amigos prontos a atirarem-se da ponte devido à privação de sono. Entretanto, juntei forças com uma colega de MBA e mãe de duas feras, tal como eu, e estamos a tentar ajudar ainda mais pessoas! Afinal, somos todos melhores pais depois de uma boa noite de sono!

Por aqui, temos andado a desconstruir os pilares do sono do bebé.

“Associações de sono” são elementos que associamos a dormir. Todos as temos, já agora! Algumas pessoas não conseguem dormir sem uma almofada, ou num colchão que não é o seu, ou sem ter a televisão ligada e por aí em diante.

Algumas associações de sono são negativas, pois dão origem a problemas ou simplesmente sono de pior qualidade (como o exemplo da televisão), outras são positivas pois podem ser facilmente replicadas em qualquer sítio e estabelecem a base para um sono reparador.

As associações de sono mais frequentes em bebés são: adormecer ao colo, a ser embalados, na mama ou com o biberão. Todas elas dependentes dos pais. Enquanto sou da opinião que devemos definitivamente mimar e consolar os nossos bebés tanto quanto eles precisam, se não lhes dermos outras associações de sono independentes de nós, eles vão sempre precisar de nós para adormecer. Seja nas sestas, ao final do dia, ao longo da noite, ou a cada transição entre ciclos de sono (o que pode acontecer a cada 30-45 minutos durante o dia e 1-2 horas durante a noite). Nada divertido...

Ajudando o seu bebé a desenvolver associações de sono positivas e independentes de si, vai presenteá-lo (e a si também) com a satisfação de um sono tranquilo por muitos e longos anos. É por isso que as associações positivas de sono são o 4º pilar do sono do bebé.

Passando à prática o que são boas associações de sono para o seu bebé?