Talvez esta necessidade nos venha dos tempos primitivos em que eramos presas fáceis de vários animais assustadores e evoluímos para identificar subtis alterações no nosso ambiente de sono e despertar assim que algo parecia diferente.

Hoje vamos falar de um novo pilar do sono dos bebés, se ainda não conhece os restantes, pode encontrá-los aqui. Proporcionar um bom ambiente de sono é uma forma simples e segura (veja AQUI mais informações sobre sono seguro) de encorajar o seu bebé a dormir melhor e mais tempo. Por este motivo, um bom ambiente de sono é o 5º pilar do sono do bebé.

Passando à prática, o que é então o ambiente de sono perfeito?

Os bebés devem dormir principalmente no seu próprio berço. Não no carrinho, não na cadeira do carro (ou no ovo), ou em cima dos pais. Como diz a velha rima popular:

“João Pestana,

João Pestana,

Faz dormir

O menino

Na cama!”

O colchão deve ser firme e coberto com um lençol ajustado sem folgas. O berço (ou cama de grades) não deve conter mais nada. Cobertores soltos, almofadas, brinquedos e protectores de grades aumentam o risco de asfixia e não devem existir dentro do berço do bebé até que este cumpra pelo menos 12 meses.

Um quarto escuro. A melatonina é a hormona do sono e é produzida no escuro. Um quarto bem escuro é um óptimo sinal promotor do sono, tanto à noite como durante as sestas diurnas. Contrário à crença popular, os bebés pequeninos não têm medo do escuro (isso surge mais tarde). Use cortinas “black out”, deite fora as luzes de presença e faça o que puder para escurecer o quarto do seu bebé.

Ruído branco (white noise). A barriga da mãe é um lugar barulhento onde o bebé está exposto ao barulho das artérias, do sistema digestivo e do bater forte e regular do coração da mãe. Quando os bebés nascem temos tendência a protegê-los de barulhos fortes. Para dormir, frequentemente proporcionamos o que lhes deve parecer um silêncio ensurdecedor. A frequência certa de ruído branco faz milagres ao sono dos bebés ao replicar a banda sonora da barriga e suavizando barulhos exteriores.

Já agora, também funciona lindamente em adultos! Também é fácil de usar quando não estiver fora de casa ou em viagem. Quando usado durante toda a noite, é uma óptima associação de sono positiva que faz maravilhas ao ambiente de sono de qualquer bebé e da qual se desmama facilmente a partir dos 12 meses, reduzindo gradualmente o volume.