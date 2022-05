Dormir sete a oito horas por dia é a média ideal de sono. Mas boa parte da população não consegue atingir este número.

Um teste simples criado pelo terapeuta Nathaniel Kleitman, da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, pode ajudar a perceber o nível de privação do sono de cada um.

Segundo a BBC, o teste deve ser realizado nas primeiras horas da tarde. Precisa apenas de: um quarto silencioso, uma colher e um tabuleiro de metal. Kleitman apresentou a técnica no documentário "The Truth About Sleep", transmitido no programa da BBC "Trust me, I'm a doctor" do médico britânico Michael Mosley.

Instruções

Deite-se e segure a colher com a mão na ponta da cama.

No chão, na direção da mão, coloque o tabuleiro de metal.

Antes de fechar os olhos, memorize as horas.

Quando adormecer, a colher não deve tardar a cair no tabuleiro de metal, provocando barulho. Veja as horas novamente e faça as contas.

Resultados

- Se adormecer menos de cinco minutos depois de fechar os olhos, está em défice de sono;

- Se adormecer em dez minutos, tem uma certa falta de sono;

- Se ficar acordado durante 15 minutos ou mais está a dormir o suficiente.