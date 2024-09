Travis Kelce, estrela dos Kansas City Chiefs, confessou que não se importa de ser o ‘troféu’ da cantora Taylor Swift, com quem mantém uma relação desde 2023.

"É a vida que escolhi, acho. Divirto-me com isso", disse o atleta de 34 anos, numa entrevista à CBS Mornings que foi transmitida esta quinta-feira.

O jogador da NFL adiantou que as ‘luzes da ribalta’ que recaem sobre si permitem-no "fazer coisas divertidas e ter patrocínios", como é o caso do anúncio que gravou para a Pepsi, a propósito do filme ‘Gladiador’.

Kelce abordou ainda a atenção redobrada que a sua família tem recebido devido à sua relação com a estrela da pop, tendo dado conta de que a sua mãe, em particular, "está a divertir-se muito".

"Toda a gente adora. A Mama Kelce [Donna Kelce] está a divertir-se muito. Acho que o meu pai está a ficar mais confortável, e o Jason sempre foi um profissional", disse, referindo-se ao irmão, o antigo jogador dos Philadelphia Eagles Jason Kelce.

Questionado quanto às músicas favoritas de Taylor Swift, Travis foi taxativo: "Adoro todas, a sério. Se me virem num concerto, vão ver-me a cantá-las todas".

