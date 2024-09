Lembra-se do anúncio da Pepsi de 2004 em que Beyoncé, Britney Spears e Pink cantam 'We Will Rock You' numa arena de gladiadores, e em que Enrique Iglesias é o vilão?

20 anos depois, a marca lançou uma nova campanha, com a mesma música e o mesmo cenário.

As estrelas deste ano? A cantora Megan Thee Stallion, os atores Jake Lacy e Lamorne Morris, e os jogadores Josh Allen, Derrick Henry, Justin Jefferson e Travis Kelce, namorado de Taylor Swift.

A publicidade serve para assinalar o início da época dos jogos de futebol americano, bem como promover o novo filme 'Gladiador II'.

O realizador Ridley Scott deu continuidade à saga no filme que estreia a 14 de novembro e que conta com os atores Joseph Quinn, Pedro Pascal, Paul Mescal, Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi, Connie Nielsen e Denzel Washington.

