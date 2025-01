Megan Thee Stallion deu nas vistas com um vestido ousado, feito de correntes. O look foi escolhido para marcar presença no desfile da Gaurav Gupta na Paris Fashion Week, na quarta-feira.

Ainda sobre o vestido, a peça usada pela rapper, de 29 anos, tinha correntes que envolviam o seu corpo todo, mas sem ombros e que deixava em evidência o corpete que tinha por baixo.

Veja nas fotografias da galeria as imagens de Megan Thee Stallion no evento com o visual ousado.

