Travis Kelce foi convidado no podcast Rich Eisen Show, na terça-feira, 3 de setembro, e falou da namorada, a cantora Taylor Swift.

O jogador de futebol americano relembrou a sua experiência em palco durante um concerto em Londres (Inglaterra) da Eras Tour, em Junho, assim como uma alcunha adorável que tem para a namorada.

"Não foi muita", respondeu o jogador quando questionado sobre a preparação que teve antes de subir a palco.

"A Taylor pôs-me numa posição em que eu não tinha de fazer muito para que fosse um sucesso. Ela colocou-me numa parte muito confortável do espetáculo, e eu estava só ali a tentar não estragar nada", disse.

Rich Eisen questionou ainda se Taylor perguntou ao namorado se ele queria mesmo fazer parte da sua atuação.

"Oh, com certeza. Houve definitivamente aquela confirmação 'Espera, tens a certeza que queres fazer isto?' Mas ela foi tão divertida com tudo, e eu estou sempre pronto para me divertir com a Tay Tay no palco", rematou, revelando a alcunha que dá à namorada.

