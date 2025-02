Kylie Kelce revelou recentemente que não é fã do termo 'WAG', sigla que é usada nos Estados Unidos para definir as mulheres e namoradas de conhecidos desportistas.

Em entrevista ao podcast 'Call Her Daddy', divulgado esta quarta-feira, 12 de fevereiro, a mulher do jogador de futebol americano Jason Kelce, explicou porque não gosta do termo.

"Não gosto. Não gosto porque considero que tem uma conotação seriamente negativa associada", referiu.

"Acho que sugere que a profissão do teu marido 'engole-te' também. Eu fiz um esforço sério para que ambos vejamos o facto de o Jason jogar como a sua profissão e nada mais", explicou.

"Da mesma forma que quando alguém vai para o trabalho e regressa a casa, não fica necessariamente o dia todo a falar sobre isso."

De recordar que Jason Kelce é irmão de Travis Kelce, namorado de Taylor Swift.

