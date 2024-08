Depois de terem estado vários dias separados por Taylor Swift estar em digressão e pelo jogador de futebol americano Travis Kelce ter regressado aos campos pelo Kansas City Chiefs, o casal tirou agora uns momentos a dois.

De acordo com o TMZ, que obteve fotografias do casal através de paparazzi, a cantora e Travis foram vistos na casa de praia da artista no estado norte-americano de Rhode Island.

Enquanto faz uma pausa na digressão, Taylor Swift aproveita para carregar energias junto do seu amor. E as imagens já foram parar às redes sociais.

Leia Também: Taylor Swift fala pela primeira vez sobre ameaça terrorista. "Devastador"