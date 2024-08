Num "resumo" sobre o "encerramento oficial da parte europeia da The Eras Tour", Taylor Swift quebrou o silêncio sobre os concertos que foram cancelados em Viena por ameaças de ataque terrorista.

"Vieram as multidões mais apaixonantes para as quais já atuei, novas tradições no espetáculo e uma era totalmente nova. Foi um ritmo mais agitado do que tínhamos feito até aqui, e estou muito orgulhosa da minha equipa/colegas de trabalho por serem capazes de realizar fisicamente aquele espetáculo e construir o nosso enorme palco, desmontá-lo e fazer magica em tão poucos dias de recuperação de viagens. Eles são as pessoas mais impressionantes que conheço e tenho muita sorte por eles terem dedicado o seu tempo, energia e experiência à The Eras Tour.

Pisar o palco em Londres foi uma montanha-russa de emoções. Ter os nossos espetáculos em Viena cancelados foi devastador. O motivo dos cancelamentos encheu-me de uma nova sensação de medo e uma tremenda culpa porque muitas pessoas tinham planeado ir a esses espetáculos. Mas também fiquei muito grata às autoridades porque, graças a elas, estamos a lamentar espetáculos e não vidas.

Fiquei contente com o amor e a união que vi nos fãs que se uniram. Decidi que toda a minha energia tinha que ser direcionada para ajudar a proteger quase meio milhão de pessoas que viriam aos espetáculos em Londres. Eu e a minha equipa trabalhamos lado a lado com a equipa do estádio e as autoridades britânicas, todos os dias, para esse objetivo, e quero agradecer por tudo o que fizeram por nós.

Deixem-me ser bem clara: não vou falar sobre algo publicamente se achar que isso pode provocar aqueles que querem prejudicar os fãs que vão aos meus espetáculos. Em casos como este, 'silêncio' é, na verdade, mostrar contenção e esperar para me expressar no momento certo. A minha prioridade era terminar a nossa digressão europeia com segurança, e é com grande alívio que posso dizer que fizemos isso.

E por isso Londres pareceu uma sequência de sonhos maravilhosos. Todas as cinco multidões no Estádio de Wembley estavam a explodir de paixão, alegria e exuberância. A energia naquele estádio era como o abraço de um urso gigante de 92 mil pessoas a cada noite, e isso trouxe-me de volta a um lugar de calma", escreveu a cantora.

De recordar que os Coldplay prestaram uma homenagem a Taylor Swift no concerto que realizaram em Viena.

