Carolina Deslandes usou a sua conta no Instagram na tarde desta quarta-feira, dia 30 de agosto, para partilhar um vídeo de um momento em família na praia, no qual se pode ver os filhos da cantora a brincar com o seu companheiro, Luís Delgado.

Na legenda do vídeo, a artista deixou um pequeno texto no qual refletia sobre a importância de não termos vergonha de nós próprios

"Se há uma coisa que posso 'ensinar' e aconselhar nesta vida é esta: gostem de vocês. Não se escondam, não tenham vergonha, não deixem que a forma como os outros falam de vocês vos afete", começou por escrever, revelando depois o momento em que percebeu que se estava a deixar influenciar por aquilo que os outros possam pensar.

"A mim só me bateu esta realidade quando o Benji me desenhou na praia de T-shirt. Praia, miúdos, Kiki, o meu amor. Ser livre e c**** absolutamente para o que está à volta", concluiu, referindo-se à forma como era desenhada pelo segundo filho.

De recordar que Carolina é ainda mãe de Santiago e Guilherme. Os três rapazes são frutos da sua anterior relação com Diogo Clemente.

