Carolina Deslandes e Diogo Clemente foram pais do pequeno Benjamim há precisamente oito anos. O menino celebra mais um ano de vida esta segunda-feira, dia 2 de junho, e a data foi destacada pelos papás no Instagram.

"Hoje o Benjamim faz anos. Faz oito anos. É amado e ama. Acolhe todos. Hoje o Benjamim faz anos e anda de bicicleta sem rodinhas a alta velocidade. Hoje o Benji faz anos e é meu filho mas não me pertence. É dele e da cabeça dele", começou por escrever a cantora na legenda de um vídeo que reúne várias imagens do menino.

"Assistir à existência de um filho faz-me acreditar em Deus. Faz-me agradecer e pedir sempre que dure mais um bocadinho. Parabéns Benji, ser tua mãe é a coisa mais fixe de estar viva. (Mais que eu, mais que os planetas)", rematou.

Por sua vez, o papá Diogo Clemente publicou uma fotografia em que aparece com o menino na cama e disse: "Estava a escolher uma fotografia como sempre se faz, ou um conjunto delas. Mas esta é a principal, foi ontem de manhã quando me entrou pelo cama como tantas vezes e abre a câmara do telefone para nos tirar selfies enquanto ainda tento dormir. Deita-se em cima de mim e a cara sobre a minha. Agora fecha a boca porque está sem um dente!

Cheira a criança e não há melhor cheiro. Aprende comigo muitas coisas e ensina-me outras muitas. Está cada vez mais amigo e protetor dos irmãos. Joga futebol e é feliz nisto tudo. Fez hoje oito anos. Cheio de amigos e família. Está é a principal fotografia. É a fotografia do mesmo momento em que várias crianças que caberiam no conforto da minha vida ou na festa do Benjamim, morreram. De um tiro na cabeça, um míssil, uma decapitação ou pior, de fome. Podia chamar-se Benjamim. Esta é a fotografia principal.

No dia em que isso for, em que ele veja esta fotografia, em que se lembre deste dia, que saiba que 'A Vida É Bela' foi uma escola de saber lidar com a omissão do horror apesar de se morrer por dentro. Que milhares de camas como a nossa, felicidades como a nossa e amor como o que temos, morreram debaixo de um massacres. Parabéns, meu filho Benjamim. Deus te ilumine."

