Depois de Carolina Deslandes ter assinalado publicamente o aniversário do filho mais novo, Guilherme, que completou seis anos, o pai do menino também não deixou passar em branco a data.

Numa publicação que fez no Instagram, o músico destacou uma carinhosa fotografia do menino e revelou algumas curiosidades.

"Adoro dizer que são dois burros a olharem um pro outro e ele vir bater-me. Quer ser cozinheiro e abrir um restaurante comigo. É fã do Lucas Neto e adormece entre as pernas do Jubas com a manta do Sporting por cima da cama. Gui, seis anos. Parece uma vida e que foi ontem ao mesmo tempo", partilhou Diogo Clemente.

De recordar que o ex-casal tem ainda em comum os filhos Benjamim e Santiago.

Leia Também: Carolina Deslandes: "És a minha página de Instagram preferida"