Francisco Monteiro e Bárbara Parada estão finalmente a viver uma fase estável e feliz na relação. O casal encontrou a paz depois de nos últimos meses ter vivido vários altos e baixos, com algumas separações pelo meio.

Prova do momento tranquilo que estão a passar é a viagem romântica da qual desfrutaram na última semana. O vencedor de 'Big Brother 2023' e a finalista do 'Big Brother 2022' estiveram de férias no México.

"Finalmente fomos de férias, que nunca caberão em fotos, mas aqui fica um resumo. Nós e o caos bonito que é sermos nós", declarou o casal ao anunciar na terça-feira, 22 de julho, o fim desta aventura.

No México, a criadora de conteúdo digital e o instrutor de pádel aproveitaram para namorar, desfrutar das "noites quentes" e descansar tranquilamente "num resort de sonho".

Veja na galeria o álbum de fotos das férias de Francisco Monteiro e Bárbara Parada no México.

"Não foi um início de namoro incrível"

Recentemente, Bárbara Parada falou publicamente sobre as dificuldades que o namoro com Francisco Monteiro enfrentou até aqui.

"Garanto-vos que este ano para nós não foi nada, nada fácil. Não foi um início de namoro super incrível, só mar de rosas. Mas, lá está, se estamos bem agora é porque, de facto, há amor. Porque o amor consegue vencer barreiras e se nós estamos agora de pé é mesmo graças a ele. E agora é construir", disse a criadora de conteúdo digital em entrevista ao programa 'Bom Dia Alegria', apresentado por Merche Romero e Zé Lopes no canal V+ TVI.

Os dois ex-concorrentes de reality shows da TVI já se conheciam por terem amigos em comum, mas ficaram mais próximos depois da participação de ambos em 'Big Brother - Desafio Final' (de 2024). Assumiram a relação depois da passagem pelo programa.

Francisco Monteiro foi recentemente afastado pela TVI

Para surpresa de muitos, do próprio inclusive, Francisco Monteiro foi recentemente afastado pela TVI do papel de comentador. O 'cunhado' de Cristina Ferreira, irmão de João Monteiro, que namora atualmente com a diretora de ficção e entretenimento do canal quatro, não faz parte do leque de comentadores do novo 'Big Brother Verão' - que estreou a 30 de junho.

Zaza, como é carinhosamente tratado por amigos e fãs, abordou o seu afastamento através de uma enigmática partilha, feita horas após a estreia de 'BB Verão'.

"Eu não era o target porque quem tem o nariz azul não iria entrar. Entretanto 2/4 têm o nariz azul. E não serão os únicos. P.S.: Isto não é sobre narizes, nem sobre cores", disparou.

Depreende-se das suas palavras que a TVI terá decidido afastá-lo referindo que este não se enquadraria no target do 'Big Brother Verão', muito provavelmente, por ser antigo concorrente de um programa semelhante. Contudo, entraram inicialmente pelo menos quatro antigos concorrentes de reality shows.

Apesar do leque inicial de comentadores de 'BB Verão' não incluir antigos concorrentes de reality shows, a verdade é que já começaram a surgir alguns neste papel - nomeadamente Márcia Soares.

Recorde-se que Francisco Monteiro foi comentador de todos os reality shows da TVI desde que em 2023 venceu a primeira edição de 'Big Brother' na qual participou.