No dia 24 de julho, por volta das 16h30, a Lua entra na fase Nova em Leão, formando um aspeto tenso com Plutão em Aquário e alinhando-se harmoniosamente com Úrano em Gémeos, Saturno e Neptuno em Carneiro. Este momento marca o início de um ciclo de transformações repentinas, que poderão ser bastante positivas, seguidas de oportunidades de estruturação e estabilidade na área da vida que for mais impactada no seu mapa pessoal.

As energias desta Lua Nova permanecem activas por pelo menos três semanas, por isso podemos esperar novidades, mudanças e oportunidades, ainda que Mercúrio esteja retrógrado. No início poderá sentir-se alguma tensão ou incerteza, mas com o passar dos dias, a liberdade e o novo vão ganhando espaço e presença.

Com Vénus em Gémeos, Júpiter em Caranguejo e Marte em Virgem a influenciar este momento e as próximas semanas, os dias vindouros prometem ser marcados por uma abertura maior ao amor, às paixões, à alegria e aos prazeres da vida. Leão, sendo um signo de Fogo, extrovertido e voltado para a criatividade e a expressão emocional, convida-nos a viver com intensidade — não apenas nos relacionamentos amorosos, mas em todos os aspectos da nossa vida.

Mesmo quem tem estado sob forte pressão dos planetas lentos — como Saturno ou Plutão — poderá sentir uma nova lufada de esperança, fé e alegria, sobretudo na semana seguinte à lunação.

As paixões poderão surgir com facilidade para todos nós, mas leoninos e leoninas, bem como aquarianos, taurinos e escorpianos (e seus respectivos ascendentes), sentirão com maior intensidade os efeitos desta Lua Nova, que promete trazer mudanças significativas durante todo o mês.

Previsões por signo

Carneiro

Os nativos de Carneiro sentir-se-ão naturalmente mais alegres e abertos aos prazeres da vida. Estarão particularmente apaixonados e se estiverem solteiros, um novo amor poderá surgir rapidamente. Se estiverem numa relação, aproveitem esta energia para reacender a chama da paixão.

Touro

Taurinos e taurinas sentirão as energias da Lua Nova especialmente no sector familiar e emocional. Laços que já não fazem sentido tendem a ser quebrados. É possível que este período esteja ligado a mudanças de casa, renovações ou negociações de imóveis.

Gémeos

Geminianos estarão ainda mais comunicativos e sociáveis. Novas amizades com pessoas fora do comum poderão surgir. Este é um bom momento para acordos e negociações comerciais. Notícias inesperadas de irmãos ou primos podem chegar.

Caranguejo

Caranguejo pode enfrentar alguns imprevistos financeiros, mas também ganhos inesperados. Contudo, é essencial evitar gastos impulsivos ou assinar documentos relacionados com rendimentos. É tempo de contenção e prudência.

Leão

Leoninos estarão no centro das atenções. Esta Lua Nova traz mudanças libertadoras na vida pessoal ou profissional. Um novo amor poderá aparecer, e há grande potencial de renovação. Úrano em harmonia com o Sol indica libertação e inspiração. Abra-se à paixão e ao prazer.

Virgem

Virginianos estarão mais introspectivos e emocionalmente sensíveis. É tempo de transformações profundas e de deixar o passado para trás. Um ciclo de vida fecha-se, e um novo começa a desenhar-se ainda este mês.

Balança

Balança estará mais voltados para a vida social e os amigos. O trabalho em equipa ganha força e pode surgir a oportunidade de liderar um novo grupo. A comunicação está favorecida e um contrato importante pode ser assinado.

Escorpião

Escorpianos poderão experienciar mudanças súbitas na carreira. Um novo projecto pode abrir caminhos para uma mudança profissional radical. Um convite para integrar outra empresa ou equipa não está fora de questão.

Sagitário

Sagitarianos podem preparar as malas: viagens e temas ligados ao estrangeiro ganham destaque. Pode marcar ou realizar uma viagem internacional ou até considerar mudar de país. Um romance com alguém estrangeiro pode começar. A fé e o otimismo são renovados.

Capricórnio

Capricornianos estarão mais focados em sociedades e parcerias financeiras. Uma soma significativa pode ser negociada, com potencial de transformação material. No entanto, evite iniciar novos investimentos agora. Espere mais alguns dias.

Aquário

Aquarianos viverão um período intenso nos relacionamentos — tanto pessoais quanto profissionais. Se estiver solteiro, alguém especial e diferente de tudo o que conhece pode surgir. Se estiver numa relação, é hora de reacender a paixão. Evite discussões desnecessárias.

Peixes

Piscianos podem esperar mudanças inesperadas no quotidiano, especialmente no trabalho. Um projecto inovador pode surgir e transformar completamente a rotina. É um período exigente, por isso cuide bem da sua saúde e evite o stress.