Nesta segunda-feira, 12 de maio, a Lua continua o seu ciclo e entra na fase Cheia em Escorpião. Surge num aspeto tenso com Úrano em Touro e anuncia o grande festival espiritual de Wesak, que ocorre quando a Lua entra na fase Cheia com o Sol no signo de Touro.

Wesak celebra o aniversário da iluminação de Buda, momento em que a hierarquia espiritual se reúne e, por isso, é uma celebração espiritual que anuncia um tempo de libertação e ascensão do espírito.

As forças espirituais da luz estão todas presentes e a enviar energias poderosas para todos nós, aqui na Terra.

Portanto, é tempo de nos abrirmos às possibilidades de mudança que esta Lua Cheia nos traz. Recordemos que a Lua de Wesak está em Escorpião, signo de transformações e mudanças profundas, que nos próximos dias estarão presentes nas nossas vidas. Em aspeto com Úrano, o planeta que rege as grandes mudanças sociais e pessoais — que já começámos a experienciar com a entrada de Plutão em Aquário — iniciamos um período em que uma nova ordem mundial começa a ser construída.

Vivemos tempos de mudanças transformadoras e, como disse Darwin: “…não são os mais fortes que sobrevivem, mas os que melhor se adaptam”.

É importante começarmos a conectar-nos com estas energias alguns dias antes, cuidando melhor da alimentação, comendo alimentos mais leves, meditando diariamente, acendendo velas, recitando mantras ou fazendo algo que aumente a nossa ligação ao sagrado. As melhores energias estão à nossa volta — basta estarmos recetivos para as receber.

Todos os signos receberão estas poderosas e maravilhosas energias, por isso, abram-se sem medo para as acolher.

Carneiro

Os nativos de Carneiro podem esperar mudanças importantes e decisivas nas suas emoções, que entram num período de aprofundamento. Todas as questões relacionadas com dinheiro partilhado serão afetadas: heranças, divórcios, empréstimos, acordos e negociações envolvendo sociedades ou parcerias financeiras. As maiores transformações serão emocionais e financeiras.

Touro

Taurinos e taurinas — entre os mais influenciados por esta energia — devem preparar-se para grandes movimentações nos relacionamentos, pessoais e profissionais, que ganham força e podem ser formalizados a qualquer momento antes, durante ou depois da Lua Cheia. Um romance há muito prometido pelo Universo pode finalmente começar.

Gémeos

Geminianos e geminianas devem preparar-se para boas novidades na rotina, na saúde e nos projetos profissionais. Se estiverem desempregados, essa situação poderá mudar nos próximos dias. Um novo projeto pode ser aprovado, trazendo mudanças positivas na vida e no quotidiano. A saúde passa por uma transformação benéfica.

Caranguejo

Os nativos de Caranguejo podem abrir o coração — as energias de Buda anunciam a chegada de um novo amor. Pode surgir um romance apaixonado, cheio de planos futuros. Para casais que desejam aumentar a família, este pode ser o momento ideal. Um projeto criativo também poderá ser aprovado.

Leão

Leoninos e leoninas estarão mais caseiros e introspectivos, focados na vida familiar e doméstica. Negócios de compra ou venda de imóvel podem ser concluídos com sucesso. Obras em casa também podem ser aprovadas. Se um dos pais teve problemas, este será um momento de renovação de energias.

Virgem

Virginianos e virginianas podem contar com mudanças importantes na comunicação e nos temas relacionados. Pode surgir a decisão de retomar ou iniciar estudos. Uma reunião de negócios poderá ser determinante para a aprovação de um novo projeto ou contrato. Uma viagem breve pode ser especial.

Balança

Os nativos de Balança podem preparar-se para mudanças relevantes na área material e financeira. Um projeto pode ser aprovado, trazendo rendimento imediato. Pode haver uma contratação, promoção ou até a venda de um bem que aumente significativamente a estabilidade financeira. O período é de crescimento e expansão.

Escorpião

Escorpianos e escorpianas serão os mais afetados por esta lunação e devem preparar-se para mudanças em todos os aspetos da vida. As bênçãos de Wesak recaem diretamente sobre si e sobre os nativos de Touro. Um novo amor pode surgir, ou um romance já existente pode ganhar mais força. Uma nova parceria profissional pode começar a dar frutos.

Sagitário

Os nativos de Sagitário podem esperar transformações profundas a nível emocional, mental e espiritual. Podem tomar decisões importantes sobre o seu caminho espiritual. A saúde começa a ser encarada com mais seriedade e uma nova filosofia de vida pode ser adotada. É um excelente momento para estudar temas como psicologia e espiritualidade.

Capricórnio

Capricornianos e capricornianas devem estar atentos a oportunidades de contacto com grandes empresas, clubes ou instituições, que podem culminar rapidamente num novo contrato. A vida social intensifica-se e amizades — antigas ou novas — podem aproximar-se. Um novo romance também pode começar a desenhar-se.

Aquário

Aquarianos e aquarianas podem esperar mudanças significativas na carreira e vida profissional. Um novo caminho pode começar a ser explorado e uma mudança radical pode ser feita. Um projeto previamente apresentado pode ser aprovado, trazendo reconhecimento profissional e pessoal.

Peixes

Piscianos e piscianas podem começar a preparar as malas — mudanças relacionadas com viagens ou até com mudanças para o estrangeiro podem acontecer. A fé e o otimismo são renovados, a energia vital está em alta. É tempo de planear novos projetos e horizontes para o futuro.