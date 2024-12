Apesar de a relação amorosa ter chegado ao fim, Carolina Deslandes e Diogo Clemente mantêm-se amigos e não deixam de se juntar nos aniversários dos filhos que têm em comum.

E foi o que aconteceu esta sexta-feira para a comemoração dos seis anos do pequeno Guilherme.

O filho mais novo do ex-casal começou a celebrar a data logo pela manhã com os papás juntos e a cantora publicou algumas imagens no Instagram.

"Seis anos de Gui e acabaram os bebés cá em casa. A voz rouca, os olhos grandes, a generosidade, a vontade de dividir tudo. Ágil, rápido, criativo. A fazer de um caixote um barco, de um saco um paraquedas, da nossa vida um filme. És a conta que Deus fez, o elemento que veio completar tudo. Amo-te todos os dias mais, todos, todos, todos. Dêem os parabéns ao Guizo, Gui, Guizalhadas, pinguinho de chuva", escreveu junto das imagens.

Recorde-se que Carolina Deslandes e Diogo Clemente são ainda pais de Benjamim e Santiago.