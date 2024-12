Em plenas férias de Natal, Diogo Clemente fez uma escapadinha com os três filhos e o destino escolhido foi... Lagos, no Algarve.

O músico partilhou um vídeo na sua conta de Instagram onde mostra os melhores momentos destes dias.

"Quatro homens, quatro dias. Obrigado Lagos. Adorámos o Zoo de Lagos, o Bela Colina Boavista, o Sr. Sebastião muito amigo, as lulas da Adega da Marina, os pequenos almoços e as refeições todos juntos, o cinema e a praia de Porto de Mós e de desenhar e de fazermos colagens e artes. Ass: S.B.G.", lê-se na legenda do vídeo.

Nele, é possível ver os quatro no jardim zoológico e na praia. Diogo Clemente é pai de Santiago, Benjamim e Guilherme, fruto da antiga relação com Carolina Deslandes.

