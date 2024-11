Santiago, Benjamim e Guilherme, filhos de Carolina Deslandes e Diogo Clemente, já fizeram a árvore de Natal na casa do pai.

O guitarrista fez uma partilha onde mostra o espírito natalício da família na sua conta de Instagram.

"Arrancou a temporada. Preparação do plantel, cartas escritas, portas em armed e cross-check. O voo ta a arrancar com o primeiro jantar ao lado da árvore. 'Pai temos que tirar uma foto. Põe as lulas deste lado estão mesmo boas e não aparecem.' Gold", lê-se na legenda da partilha.

Nela, é possível ver um vídeo dos três meninos a decorarem uma árvore de Natal, e uma fotografia com o pai, à mesa.

Ora veja.

De notar que Carolina Deslandes e Diogo Clemente já não são um casal, porém, continuam a ser amigos e a trabalhar juntos.

