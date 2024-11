Diogo Clemente foi um dos convidados da Gala GQ Night of the Year, que decorreu na noite do passado sábado, dia 23 de novembro, em Lisboa.

O Fama ao Minuto falou com o artista sobre o próximo ano, que será preenchido com muito trabalho. Já em janeiro, o músico irá atuar com Carolina Deslandes, no projeto 'Eu e ele', nos Coliseus de Lisboa e do Porto.

Diogo confessou que esta ideia surgiu como uma forma de "celebrar o início de um percurso que é o que toda a gente viu", pois este projeto já tinha sido feito no começo da carreira de Carolina, mas em formato muito mais pequeno.

O músico teceu os maiores elogios à mãe dos seus filhos, referindo que Carolina é "uma estrela e uma criativa. Número um portuguesa. Somos cúmplices artísticos, se tivéssemos que ir sem preparação para o palco ia correr tão bem como preparado", confessou Diogo.

Mesmo com uma carreira tão agitada, o tempo principal é dedicado aos três filhos: Santiago, Guilherme e Benjamim. "[Gerir a paternidade] é um desafio, uma escolha, mas, acima de tudo estão os três. Primeiro sou pai. Foi uma escolha da minha vida. Tive que

decidir deixar as tours internacionais grandes que fazia e viver a vida dos meus

filhos, que é uma coisa muito especial", concluiu.

'Eu e Ele' chega a 24 e 25 de janeiro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e 7 de fevereiro no Coliseu do Porto."

