No meio do caos que a rotina do dia-a-dia pode representar, Carolina Deslandes encontra sempre paz nos seus 'pintainhos', que é como quem diz, nos filhos.

Nas redes sociais, a artista partilha vários momentos com os meninos, que nasceram da anterior relação com Diogo Clemente. Foi o que aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 3.

"A conta que Deus fez", realçou na legenda da partilha.

Recorde-se que a cantora, de 33 anos, é mãe de Santiago, Benjamim e Guilherme.

