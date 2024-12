"Para acabar a semana em amor, vou identificar a pessoa que quero elogiar e escrever o elogio", começou por escrever Carolina Deslandes numa publicação de Instagram, partilhada esta sexta-feira, 13 de dezembro.

Na fotografia em formato selfie, Deslandes surge com um gorro preto cheio de pelo e a 'mandar um beijinho' para a câmara.

Já na legenda, a cantora elogiou: Catarina Mira-Rose, és a minha página de Instagram preferida. És uma das pessoas mais equilibradas, talentosas e justas que conheço. És linda por dentro e por fora, e gostava que não vivêssemos tão longe uma da outra".

Note-se que a amiga a quem Carolina Deslandes se refere vive atualmente em Londres, no Reino Unido, e é casada com Martin Rose há três anos. Entrou em novelas como 'Morangos com Açúcar' da TVI.

Em jeito de conclusão, a cantora aconselhou os seguidores a fazerem o mesmo, elogiando alguém.

O pai de Carolina Deslandes, por exemplo, escreveu na caixa de comentários: "Es a melhor mãe que conheço! Não digo isto por seres minha filha. Digo isto porque sou testemunha".

Por outro lado, Catarina Mira-Rose respondeu à publicação da artista: "Que sorte a minha. Obrigada pela tua generosidade. Quando formos velhinhas voltamos a viver no mesmo país e a trocar livros sublinhados. Te amo".

