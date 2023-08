Carolina Deslandes recorreu à sua página de Instagram para assinalar uma data especial. O irmão da cantora completa mais um ano de vida esta quinta-feira, dia 24 de agosto, e aproveitou a data para recordar a infância com duas fotografias antigas.

"O meu irmão, dois anos mais novo, e sem saber, apresentou-me o amor incondicional pela primeira vez. Aquele amor puro, de quem divide uma bubbalicious e deixa-o ficar com a parte maior. Aquele amor de deixar brincar com o brinquedo novo, de abraçar com força, de achar que ele não era outra pessoa - ele era eu e eu era ele. Juntos e colados na escola, nas peripécias, nos desgostos e nas birras", começou por escrever na legenda das imagens.

"Quando ele ainda não estava na escola, chorava ao ver-me sair e dizia 'não comas gelados sem mim' com aquelas lágrimas grandes com as maiores pestanas que já vi. E eu não queria comer gelados sem ele. Nem me atrevia a tal pecado", lembrou.

"O meu irmão Gonçalo faz hoje 30 anos. E eu sinto sempre que ele é mais velho e mais sábio que eu, ao mesmo tempo que sinto que ainda cabe no meu colo e podemos jantar Choccapic. Antes sequer de saber o que ele seria no futuro, eu tinha uma só certeza : fosse o que fosse ele seria brilhante. E não me enganei.

Parabéns meu amor. Meu Guga. Meu cola cola. Podes ter 30 anos, mas vais sempre dormir na cama de baixo do beliche", completou.