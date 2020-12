Archie Harrison, filho do príncipe Harry e de Meghan Markle, já tem um ano e meio. De facto, o tempo passa rápido e esta tem sido uma jornada de grande importância para ambos os membros do casal. Tendo isto em conta, Harry refletiu sobre a forma como a chegada de Archie mudou a sua forma de ver a vida.

Enquanto promovia a plataforma WaterBear (cujo objetivo é informar as pessoas quanto ao futuro do planeta), o príncipe disse:

"No momento em que te tornas pai tudo muda realmente. Depois, começas a aperceber-te, bem, do que é que serve trazer uma nova pessoa a este mundo e saber que quando ela tiver a tua idade estará tudo a arder? Não lhes podemos roubar o futuro. Não podemos mesmo. Não é para isso que cá estamos. Sempre acreditei que podemos deixar o mundo melhor do que quando o encontramos", defendeu.

Recorde-se que, recentemente, os duques de Sussex escreveram uma carta a revelar que este verão perderam um bebé depois de Meghan sofrer um aborto espontâneo.

