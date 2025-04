Meghan Markle voltou a falar publicamente sobre o aborto espontâneo que sofreu em julho de 2020.

A esposa de Harry aborda o tema no mais recente episódio do seu novo podcast, 'Confessions of a Female Founder'.

Ao conversar com Reshma Saujani, advogada e política, Meghan assume a dificuldade de despedir-se de algo "em que depositámos tantas esperanças".

A ex-atriz assume a dificuldade de "ficar bem" e "despedir-se de algo que planeaste amar durante muito tempo".

Em 2020, a duquesa de Sussex contou num artigo publicado no jornal The New York Times que estava grávida do segundo filho quando sofreu uma perda gestacional.

Meghan "sentiu uma forte espasmo" enquanto trocava a fralda de primeiro filho, Archie. "Atirei-me ao chão com ele nos meus braços, cantarolando uma canção de embalar para nos manter calmos. A melodia alegre contrastava com a minha sensação de que algo não estava certo", recordou na época.

"Sabia que enquanto agarrava o meu primeiro filho, estava a perder o segundo", disse.

Meghan Markle e o príncipe Harry, recorde-se, foram pais novamente em 2021, dando as boas-vindas à pequena Lilibet Diana.

