Sara Carreira estava a dar os primeiros passos no mundo da música, e nas redes sociais era já uma influencer com cerca de 220 mil seguidores. Número que depois da notícia da sua morte tem aumentado.

A jovem morreu num aparatoso acidente de carro, no passado sábado, 5 de dezembro, e nos últimos dias a sua página de Instagram tem somado cada vez mais seguidores. Neste momento a conta encontra-se com um total de 357 mil, mais de 100 mil seguidores.

De referir que a última publicação da jovem artista, de 21 anos, na rede social foi feita no dia anterior ao acidente, na sexta-feira, 4 de dezembro. Na mesma, Sara partilhou duas fotografias onde aparece com uma das camisolas que fazem parte da linha de roupa que tinha lançado recentemente em parceria com Micaela Oliveira.

Uma publicação que conta, até ao momento, com mais de 170 mil 'gostos' e quase 21 mil comentários. "Ainda estou chocado! Descansa em paz", lê-se entre as muitas reações na caixa de comentários.

Recorde-se que o namorado de Sara, Ivo Lucas, que conduzia o carro onde seguia a filha mais nova de Tony Carreira, foi entretanto transferido para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O velório de Sara Carreira "deverá realizar-se" esta terça-feira, dia 8, e o funeral na quarta-feira, dia 9.

Leia Também: As primeiras palavras de Bárbara Bandeira sobre a morte de Sara Carreira

Leia Também: Morte de Sara Carreira chega à imprensa internacional