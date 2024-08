Sara Carreira foi recordada na página de Instagram da associação que a família criou quando a jovem artista morreu.

"No Dia do Artista, recordamos alguns momentos da Sara, sozinha e com os fãs. A paixão e o talento de Sara continuam a inspirar-nos todos os dias", pode ler-se na legenda de um vídeo com várias imagens da falecida filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes, que morreu em dezembro de 2020 num acidente de carro.

Após a partilha não tardaram a receber carinhosas reações na caixa de comentários.