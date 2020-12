As cerimónias fúnebres de Sara Carreira deveram realizar nos próximos dias, adiantou a SIC no 'Primeiro Jornal' desta segunda-feira. O velório "deverá realizar-se amanhã" (terça-feira, dia 8) e o funeral na quarta-feira (dia 9).

As cerimónias, recorde-se, vão realizar-se com a privacidade pedida pela família desde o primeiro momento, através de um comunicado enviado à agência Lusa.

Sara Carreira morreu no passado sábado vítima de um trágico acidente de viação na A1. A jovem cantora, de apenas 21 anos, seguia no carro com o namorado, Ivo Lucas, que se encontra ainda internado devido aos ferimentos provocados pelo acidente.

