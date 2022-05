Quantas vezes não passamos demasiado tempo até iniciar algumas mudanças essenciais na nossa vida? Quantas vezes a nossa cabeça quer pôr-nos a agir, mas o máximo que conseguimos fazer é imaginar-nos a agir, sem nos conseguirmos mobilizar para a ação?

A verdade é que a falta de motivação e a procrastinação são um dos principais travões às nossas mudanças e às nossas conquistas. É, por isso, fundamental alinharmo-nos com algumas estratégias que nos permitam inverter este processo, assim, comece por:

1 - Analisar as causas da sua dificuldade em agir

Para que consigamos abandonar o hábito de adiar constantemente as nossas tarefas, é fundamental percebermos qual é o nosso mecanismo interno que nos leva a este adiar constante. Ou seja, retire algum tempo para refletir acerca de si, dos seus comportamentos e das causas que estão na origem da sua dificuldade em agir. Com este conhecimento, será mais fácil alinhar-se com as estratégias necessárias que o levem à ação.

2 - Associar o seu mundo emocional aos seus objetivos

É essencial que os objetivos sejam definidos de forma clara, mas o segredo para os cumprir está no nosso mundo interno e nas nossas emoções, assim, associe a cada objetivo uma dinâmica emocional. Visualize-se a cumprir o seu objetivo e fique consciente da emoção que isso lhe vai provocar. Ao fazê-lo, permita-se, no momento, a absorver por essa emoção e deixe-se ir até à ação.

3 - Ter presente as suas conquistas

Muitas vezes, deixamos de querer agir porque sentimos que os nossos esforços são em vão. Se mantiver presente os momentos em que saiu vencedor, será mais fácil manter-se alinhado com os seus objetivos e deixar de procrastinar.

4 - Aceitar que, por vezes, vai falhar e evitar a autocrítica

Mesmo que esteja muito alinhado consigo próprio e com aquilo que quer atingir é natural que possa falhar. Quando isso acontece, é essencial analisar o que poderia ter feito diferente, analisar os fatores externos associados, ao mesmo tempo que deve procurar não entrar num ciclo de autocrítica que o fará frustrar e, naturalmente, o levará à procrastinação.

5 - Quebre o ciclo de morosidade e crie uma nova rotina

Quebrar o ciclo implica, numa fase inicial, passar por fases frustrantes e até ansiógenas, porque estamos a afastar-nos de hábitos que exigem pouco de nós e nos trazem algum ‘conforto’. Para facilitar a quebra de ciclo, defina e inicie uma nova rotina e insira nessa nova rotina momentos que lhe permitam retirar gratificações positivas das mudanças que vai conseguindo implementar no seu dia a dia e da sua nova forma de agir.

Mantermo-nos motivados no nosso dia a dia e deixarmos de procrastinar exige, assim, que nos permitamos a deixar para trás hábitos antigos, que nos alinhemos com as nossas emoções e com os nossos objetivos e implica que sejamos capazes de sair da nossa zona de conforto diária, reinventando-nos e tornando-nos focados com todas as tarefas e necessidades do nosso dia a dia.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.