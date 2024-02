1. Fonte de nutrientes essenciais

O pistácio é rico em nutrientes essenciais, incluindo vitaminas do complexo B, vitamina E, cálcio, magnésio e potássio. Estes nutrientes desempenham um papel importante na saúde cardiovascular, sistema nervoso, muscular e sistema imunológico.

2. Rico em antioxidantes

O pistácio contém carotenoides e flavonoides, antioxidantes que cooperam no combate ao stress oxidativo e redução do risco de doenças crónicas, como as cardíacas e doenças neurodegenerativas.

3. Promove a saúde cardiovascular

O consumo regular de pistácio pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL (o "mau" colesterol) e triglicerídeos, enquanto aumenta o colesterol HDL (o "bom" colesterol), ajudando assim a melhorar a saúde cardiovascular.

Cumpra as porções recomendadas: Uma porção média de pistácios é de cerca de 28 gramas, o que equivale a aproximadamente 40 pistácios. Esta quantidade fornece cerca de 160 calorias e uma boa variedade de nutrientes, incluindo proteínas, fibras, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais.

4. Apoia a saúde digestiva

O pistácio é uma boa fonte de fibras, essenciais para uma digestão saudável e regular. A fibra também pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue e promover a saciedade, o que pode ser útil para o controlo do peso.

5. Controlo do peso

Não obstante ser caloricamente denso, o pistácio pode revelar-se um bom snack para quem procura perder peso. A sua combinação de proteínas, fibras e gorduras saudáveis é promotora da sensação de saciedade e consequente redução do apetite.

6. Fonte de proteína vegetal

O pistácio é uma excelente fonte de proteína vegetal, tornando-o uma ótima opção para vegetarianos e veganos. A proteína é essencial para a construção e reparação dos tecidos musculares, bem como para muitas outras funções vitais do corpo.

7. Promove a saúde óssea

O pistácio é uma fonte de cálcio, magnésio e fósforo, nutrientes importantes para a saúde óssea. Consumir pistácios regularmente pode ajudar a prevenir a osteoporose e outras condições relacionadas à saúde óssea.

8. Apoio à saúde da pele

Os antioxidantes encontrados no pistácio podem ajudar a proteger a pele dos danos causados pelos radicais livres e promover uma cútis saudável e radiante. Além disso, os ácidos gordos ómega-3 presentes nos pistácios podem ajudar a reduzir a inflamação e a promover a saúde da pele.