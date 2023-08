Para além de suculento, o exótico abacaxi reserva-nos inúmeros benefícios nutricionais. Se sobre a bromelina e a vitamina C há um reconhecimento geral, já as propriedades anti-inflamatórias e os micronutrientes presentes no abacaxi, promotores da saúde óssea, merecem a nossa atenção. Surpreenda-se com os muitos papéis que o abacaxi desempenha numa dieta equilibrada e saudável.

8Photo/Freepik