O Reino Unido despediu-se de Filipe, príncipe consorte da rainha Isabel II, no último sábado, dia 17 de abril. As cerimónias fúnebres do duque de Edimburgo, que morreu aos 99 anos, decorreram na capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.

A cerimónia foi restrita à família mais próxima e contou apenas com a presença de 30 pessoas devido à pandemia da Covid-19, mas no exterior do castelo juntaram-se dezenas de pessoas que quiseram prestar apoio à família e uma última homenagem ao príncipe.

O habitual cortejo em que os membros da realeza caminham atrás do caixão decorreu próximo do habitual mas com o distanciamento necessário. O príncipe Carlos, que por várias ocasiões foi captado pelos fotógrafos a fazer enorme esforço para não chorar, caminhou o lado da irmã, a princesa Ana, seguindo-se os restantes membros da realeza, entre eles William e Harry.

Já dentro da capela, o distanciamento social foi a palavra de ordem. A rainha, que por protocolo ter-se-ia sentado perto dos membros da sua família, esteve socialmente distanciada durante a missa. Todos usaram máscaras de proteção.

Para que relembre todos os momentos que marcaram o último adeus ao príncipe Filipe, reunimos uma galeria com as fotografias que marcaram esta despedida.

