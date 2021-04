O funeral do príncipe Filipe, que aconteceu no passado sábado, dia 17 de abril, foi a primeira ocasião em que o príncipe Harry regressou ao Reino Unido depois da polémica entrevista que ele, juntamente com a mulher, Meghan Markle, deu a Oprah Winfrey e do seu afastamento da realeza, que ficou conhecido como 'Megxit'.

Como seria de prever, o seu reencontro com os restantes membros da família real foi bastante tenso. Aliás, segundo o The Mirror, a maioria das pessoas presentes nas cerimónias fúnebres ignoraram Harry, com exceção de William, Kate Middleton e do tio, o príncipe André, que lhe dirigiram algumas palavras.

De acordo com o Mail Online, o príncipe Eduardo (filho mais novo da rainha Isabel II) e a princesa Ana (filha da rainha igualmente) não comunicaram com ele, nem antes, nem depois da cerimónia. A mulher de Eduardo, Sofia, condessa de Wessex, também se mostrou "fria" para com o sobrinho.

"Estão bastante zangados. Uniram-se em nome da rainha. Todos acham que ele se comportou terrivelmente", afirmou uma fonte à publicação.

"Ironicamente, o único que mostrou alguma simpatia foi o príncipe André. Ele sabe por causa da Sarah Ferguson [sua ex-mulher] - e agora por experiência própria - o que é ser um estranho, que é o caso do Harry", acrescentou.

"Há um grande sentimento de proteção para com a rainha e um ressentimento com o Harry. Há muito pouca simpatia depois do que ele e Meghan disseram à Oprah", fez-se ainda saber.

Entretanto, também foi noticiado que logo após a despedida, Harry e William estiveram durante duas horas à conversa por incentivo do pai, o príncipe Carlos.

