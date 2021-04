Espera-se que o príncipe Harry regresse já hoje, dia 19 de abril, à sua casa nos Estados Unidos, após ter estado em Inglaterra de forma a assistir ao funeral do avô, o príncipe Filipe, que aconteceu no passado sábado, dia 17.

Grande parte do tempo em que permaneceu no Reino Unido, Harry esteve em isolamento na Frogmore Cottage, tal como ditam as leis do país.

Ora, depois das cerimónias fúnebres - nas quais alguns membros seniores da realeza terão ignorado a sua presença como evidencia a imprensa internacional -, eis que agora o duque de Sussex poderá finalmente voltar para junto da sua mulher, Meghan Markle, que está grávida pela segunda vez.

