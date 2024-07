O príncipe Harry confessou que não leva a mulher Meghan Markle de volta ao Reino Unido por "medo".

O duque de Sussex, de 39 anos, falou sobre a segurança da família numa nova entrevista para o 'Tabloids on Trial', da ITV, abordando também a 'luta' contra os tablóides britânicos.

"Ainda é perigoso", afirmou. "Basta uma pessoa ler essas coisas para agir de acordo com o que leu", acrescentou. "Seja com uma faca ou ácido, qualquer coisa que seja. São coisas que me deixam genuinamente preocupado. É uma das razões pelas quais não irei trazer a minha mulher de volta a este país", continuou.

A People recorda que, em 2022, as autoridades confirmaram que houve ameaças à vida de Meghan enquanto a duquesa vivia no Reino Unido. "Tínhamos equipas a investigar. Houve pessoas que foram processadas por essas ameaças", contaram na altura.

Anteriormente, o príncipe Harry já tinha dito que se sentiu "forçado" a afastar-se do Reino Unido por causa das preocupações com a segurança da família. Assim que o casal anunciou a decisão de deixar de ser membro sénior da realeza, foi removido o direito à segurança policial do Reino Unido, mesmo depois de o príncipe se ter oferecido para cobrir esses custos, como recorda ainda a revista.