Apesar de ter tentado manter uma postura forte, o certo é que pelas imagens que nos chegam do funeral do pai é possível perceber que o príncipe Carlos 'lutou' contras as lágrimas.

Em vários momentos da cerimónia fúnebre, o filho mais velho do príncipe Filipe surgia com uma expressão facial muito emotiva, especialmente enquanto caminhava atrás do caixão do pai. O cortejo foi feito ao lado da irmã, a princesa Ana, seguindo-se depois os restantes membros da realeza que participaram neste momento, entre eles os seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, netos do duque de Edimburgo.

Na capela - onde ficou ao lado da mulher, Camilla Parker-Bowles -, apesar de ter estado com a máscara por causa da pandemia da Covid-19, o príncipe Carlos também tentou conter as lágrimas. Veja as imagens na galeria.

