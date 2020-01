Meghan Markle assinou um contrato de narração com a Disney em troca de um donativo a uma instituição de caridade.

De acordo com o The Times, a duquesa de Sussex dará voz à empresa e esta tem que fazer uma doação ao Elephants Without Borders, uma organização que ajuda a proteger os animais da caça ilegal.

Acredita-se que a narração foi gravada antes de Meghan e do príncipe Harry terem partido para as férias de Natal, no Canadá.

A notícia é divulgada depois de o casal ter partilhado com o mundo, através do Instagram, esta quarta-feira, os planos para deixar de pertencer "aos membros seniores" da realeza e conseguir “independência a nível financeiro”.

Leia Também: Pai de Meghan Markle reage à decisão dos duques de Sussex