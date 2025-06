Meghan Markle e o príncipe Harry continuam a apoiar-se e unidos, contudo, a sua perspetiva sobre a família real, neste caso, os problemas entre as duas partes, é diferente.

"Eles têm noção de tudo o que está a acontecer em Inglaterra, mas não estão a par dos detalhes - claramente não há confiança", revelou uma fonte próxima dos duques de Sussex à revista People.

Assim, enquanto Meghan está focada no futuro, Harry ainda está de certa maneira preso ao passado. "Ela tem olho para o negócio", acrescentou ainda a fonte, referindo-se à duquesa de Sussex.

Vale notar que a zanga entre o príncipe Harry e o rei Carlos III - e a restante família - já dura há cinco anos.

Desde que deixaram de fazer parte do grupo de membros séniores da realeza, que Harry e Meghan deram entrevistas a falar publicamente do assunto. O príncipe lançou ainda uma biografia - 'Na Sombra' - na qual fez várias revelações privadas acerca da 'Firma', o que levou a que a confiança da realeza no casal diminuísse.

