Esta quarta-feira, dia 3, Harry e Meghan Markle fizeram um comunicado na sua página oficial de Instagram na qual anunciaram que iriam começar a afastar-se da família real como membros principais, passando desta forma a serem independentes a nível financeiro.

"Depois de muitos meses de reflexão e de discussões internas, escolhemos fazer uma transição este ano, ao começar a moldar um papel novo e modernizador dentro desta instituição. Pretendemos recuar como membros 'principais' da Família Real e começar a trabalhar para a independência a nível financeiro, enquanto continuamos a apoiar inteiramente sua majestade, a rainha", afirmam.

"Foi com o vosso encorajamento, particularmente ao longo dos últimos anos, que nos sentimos preparados para fazer esta adaptação. Planeamos dividir o nosso tempo , entre o Reino Unido e a América do Norte, a continuar a honrar o nosso dever com a rainha, a Commonwealth e as instituições das quais somos patronos", continuam.

"Este equilíbrio geográfico vai permitir criarmos o nosso filho com a apreciação pela tradição real na qual nasceu, enquanto providenciamos à nossa família o espaço para nos focarmos no próximo capítulo, incluindo o lançamento da nossa nova instituição de caridade. Vamos partilhar novos detalhes desta nova fase entusiasmante, enquanto continuamos a colaborar com sua majestade, a rainha, o príncipe de Gales, o duque de Cambridge e todas as partes relevantes. Até lá, por favor aceitem a nossa maior gratidão pelo vosso apoio".

Eis a publicação.