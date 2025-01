Meghan Markle começou o novo ano com um regresso ao Instagram e publicou um vídeo, o único que surge na sua conta, no primeiro dia do ano. É a primeira vez que Meghan faz uma publicação oficial nas redes sociais desde 2020.

A duquesa de Sussex conta com quase 700 mil seguidores (até à hora de publicação desta notícia) e, por enquanto, não segue nenhum outro perfil.

No vídeo publicado, em que desativou a possibilidade de comentar, surge na praia, com uma camisa e umas calças brancas, e escreve "2025" na areia.

De acordo com a Page Six, o vídeo foi filmado pelo marido, o príncipe Harry, numa praia em Montecito, na Califórnia (EUA), onde o casal vive.

Recorde-se que Meghan casou com Harry, duque de Sussex, em 2018 e, inicialmente, eram parte da família real britânica, porém, após vários alegados desentendimentos entre o casal e o resto da família, o par lançou um perfil conjunto nas redes sociais (@SussexRoyal), o primeiro sinal oficial do seu distanciamento para com o Palácio.

A conta, porém, foi descontinuada em 2020, mais ou menos na mesma altura que o casal anunciou que se ia afastar dos seus títulos e funções oficiais.

