Meghan Markle e o príncipe Harry continuam a ser o assunto da semana, depois de terem anunciado, esta quarta-feira, que iriam afastar-se da família real e deixarem de pertencer "aos membros seniores" da realeza para conseguirem “independência a nível financeiro”.

Após a decisão dos duques de Sussex, o pai de Meghan, Thomas Markle, com quem tem pouca relação por causa de todas as polémicas, reagiu às últimas notícias em declarações dadas à revista Us Weekly.

Sem falar muito sobre o assunto, o mesmo apenas afirmou que estava "desapontado" com o casal.

Recorde-se que, entretanto, a meia-irmã de Meghan, Samantha, que também já esteve no centro de muitas polémicas, foi outra familiar da ex-atriz que comentou a decisão dos duques de Sussex.

Leia Também: Meia-irmã de Meghan Markle reage a polémica com duques de Sussex

Leia Também: Harry e Meghan? "É como um 'Brexit real', mas não se pode sair assim"