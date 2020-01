Eles tiveram o cuidado de dizer que seriam sempre fiéis à rainha mas não se pode ajudar de fora. Tudo isto e a maneira como foi feito vai criar aqui uma certa fricção, até porque com os problemas do príncipe André não é um bom momento para virem com esta saída da família real.

Neste tipo de atitudes é que se percebe como a Meghan não pertence à realeza

Agora, vê-se que ele gosta muito dela e ela tem uma mente diferente. Neste tipo de atitudes é que se percebe como a Meghan não pertence à realeza, foi uma aquisição, uma adesão por amor. Claro que muitas pessoas reais abdicavam e faziam na sua vida muitas coisas por vontade própria, amor e tudo isso, mas eles são educados para nunca o fazer.

Mas neste caso não foi uma abdicação...

Não é uma abdicação, mas é a renúncia a um estatuto do qual não se pode abdicar livremente. Quem determina o estatuto, os privilégios, entre outras coisas, é a rainha, ou o pai deles quando for rei. A ideia que eu tenho é que ainda está no começo, vão ter de justificar, de voltar atrás, de discutir com a família, a própria rainha e o príncipe de Gales, e não vão poder sair assim de qualquer maneira.

A Meghan precisava de um 'banho de normalidade', que nunca vai ter. O problema é que eles não podem andar pelo mundo sem escoltas, sem seguranças. É uma prisão para a vida

Considera que a rainha Isabel II foi apanhada de surpresa por isto?

Acho que sim. Queria ter a certeza, espero poder confirmar que foi. A rainha e até o próprio príncipe Carlos. A Meghan precisava de um 'banho de normalidade', que nunca vai ter. O problema é que eles não podem andar pelo mundo sem escoltas, sem seguranças. É uma prisão para a vida. Tem as suas compensações, pode ser uma gaiola dourada, mas não podem de repente dizer: ‘Ah, eu deixo de ser!’.

E é possível essa independência financeira que referem?

Isso pode porque têm bens próprios. Ela tinha uns milhões quando se casou e ele tem a herança da mãe e da avó. Não dá é para aviões privados e essas coisas todas. É um nível de vida completamente diferente.

As coisas indicavam uma certa dissidência e autonomia

As coisas indicavam uma certa dissidência e autonomia. Ela tem muita personalidade e ele gosta muito dela e tudo isso pesa. É difícil. Como é que não sendo membros da família real em full-time mantêm os patronatos? Está tudo em aberto, mas eles precipitaram-se talvez em dizer isto.

E agora o que vai acontecer?

Longas negociações. Vai haver uma intervenção do pai e do irmão [príncipe William]. Eles têm todas as vantagens do estatuto, mas têm de ter os inconvenientes de seguir as regras. Tem um caminho de entrada e não de saída. A saída infelizmente é a morte, é horrível dizer assim, mas não se pode sair quando se quer. Não é como um clube que se deixa de pagar as quotas e sai-se.

