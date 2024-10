A rainha Camilla assumiu uma posição que outrora pertenceu a Meghan Markle.

Em março de 2019, a propósito do seu casamento com o príncipe Harry, Meghan foi nomeada pela rainha Isabel II como vice-presidente da Queen's Commonwealth Trust, tendo em conta o seu 'histórico' no que diz respeito à defesa dos direitos das meninas e mulheres.

Cinco anos depois, é a mulher do rei Carlos III que assume tais funções, destaca a revista Hola!.

No dia 18 de outubro, o casal partirá numa digressão real que passará pela Austrália e Samoa. Durante esta viagem, Camilla irá marcar presença num evento a solo, nomeadamente, o Fórum de Mulheres.

Esse papel, note-se, já esteve nas mãos de Markle, mas acabou por ser retirado quando a própria e Harry decidiram abandonar o núcleo sénior da família real britânica e trilhar um caminho independente.

