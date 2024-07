O rei Carlos III e a rainha Camilla irão visitar a Austrália e Samoa na digressão real que irão fazer no outono, confirmou o palácio.

Durante esta viagem, os soberanos marcarão presença na Commonwealth Heads of Government Meeting 2024.

O rei, de 75 anos, e a rainha, de 76, foram convidados pelo governo australiano para fazerem uma visita ao país, aproveitando a ocasião para darem um a Samoa, de maneira a fortalecer a relação entre a ilha do Pacífico e o Reino Unido.

"Os médicos do rei avisaram que um prolongamento da viagem de suas majestades deverá ser evitada neste momento, de maneira a priorizar a recuperação do soberano", nota o palácio num comunicado, tendo em conta o diagnóstico de cancro do monarca.

É ainda referido que o programa da digressão será revisto pela equipa médica e que, por isso, está sujeito a "modificações".

Recorde-se que a última visita que Carlos III e Camilla fizeram à Austrália aconteceu em 2018, quando representaram a rainha Isabel II nos Commonwealth Games.