Meghan Markle e o príncipe Harry estão de novo no centro das atenções após comunicarem a decisão de se afastarem do núcleo sénior da família real britânica para tornarem-se "financeiramente independentes".

Um assunto que marcou a semana e que continua a dar muito que falar, tendo sido já muitas as opiniões expostas publicamente. Há quem defenda os duques de Sussex e compreenda a decisão, mas também há muitas críticas à mesma.

Destacamos a reação da meia-irmã de Meghan, Samantha Markle, que considerou o afastamento da realeza uma "chapada na cara" e uma "falta de consideração" por parte dos duques.

"É uma chapada na cara. Acho que é chocante e uma falta de consideração pelas pessoas envolvidas, pela família real britânica, pelas promessas que foram originalmente feitas para honrar os deveres reais e liderar pelo exemplo", expressou Samantha ao Inside Edition.

A meia-irmã de Meghan disse ainda que a ex-atriz e Harry - que casaram-se em maio de 2018 - sabiam quais eram os seus "deveres" e o que a vida real acarretaria para a duquesa quando esta se juntasse à família.

Questionada sobre se ambos poderiam ser culpados de quererem privacidade e construir uma vida fora dos holofotes, Samantha respondeu: "Isto é rídiculo. Eles ficaram nos holofotes sabendo quais eram os seus deveres, sabendo que como a comunicação social os iria tratar. Claramente ela sabe que está a envolver-se para chamar a atenção".

Na declaração que Meghan e Harry partilharam nas redes sociais, o casal explicava que os planos era dividir o seu tempo entre o Reino Unido e a América do Norte, mas Samantha, que vive na Florida - e que tem vindo a atacar Meghan desde o noivado com o príncipe Harry em 2017 - insistiu que não procura consertar a sua relação com a familiar.

"Não, eu não tenho nenhum plano de fazer isso por causa da maneira como ela trata esta família, a nossa família e a realeza. Acho horrível a maneira como fomos tratados e não quero associar-me a alguém que pudesse fazer isto tão facilmente", concluiu.

