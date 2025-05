Depois das mais recentes notícias que envolvem o príncipe Harry, nomeadamente o facto de ter perdido o processo sobre a proteção policial que lhe foi retirada assim que deixou de ser membro sénior da realeza, e ainda a entrevista que deu a falar sobre a inexistente relação com o pai, o rei Carlos III, eis que o duque de Sussex teve o apoio da mulher, Meghan Markle.

A atriz recorreu à sua página de Instagram para partilhar uma rara foto do marido, a preto e branco, onde este aparece de mão dada com o filho Archie, de cinco anos e com a pequena Lilibet, de três anos, às cavalitas.

Meghan não escreveu qualquer tipo de legenda na foto.

Leia Também: Príncipe Harry: "Queria uma reconciliação. O meu pai não fala comigo"