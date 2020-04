Luana Piovani falou abertamente sobre a sua relação com Ofek Malka, tendo recordado o primeiro encontro, e não só. Durante um direto com Rúben Rua, no Instagram, a atriz brasileira revelou que teve relações sexuais com o atual companheiro logo no primeiro dia e ficou surpreendida com o lado sensível do namorado.

"Ele chegou ao táxi e mandou-me uma mensagem a dizer que estava a chorar. Depois mandou outra do aeroporto a dizer que ainda estava a chorar. Foi uma surpresa para mim. A gente tinha passado cinco horas juntos em Ibiza. Foi a nossa primeira transa [relação sexual]. Então, essas lágrimas foram mais importantes do que me dizer 'amo-te'. Ele estava emocionado e não tinha vergonha de me dizer", partilhou.

"[...] Não tenho problema, tomo a iniciativa, transo no primeiro encontro", acrescentou, sem medos.

Estando atualmente a viver em Portugal, Luana mantém a relação à distância. E, durante a quarentena, para evitar o contágio do novo coronavírus, a atriz contou que fez sexo virtual pela primeira vez.

"Achei péssimo, uma bosta. Preciso do toque. Tive de me concentrar quatro vezes mais do que a gente precisa, fiquei a suar... A gente trabalha com imagem. Sexo virtual é mal enquadrado, mal iluminado, fica feio. A pessoa acha que está a mostrar uma coisa e está a mostrar outra. Mas acho que para ele foi bom, fico feliz. [...] Se ele quiser, vou fazer esse sacrifício. Ele é jovem", explicou, referindo que costuma enviar fotografias ousadas ao companheiro.

