Luana Piovani fez um vídeo em direto nas redes sociais onde falou acerca do seu atual relacionamento com o atleta israelita Ofek Malka. A atriz brasileira, que vive em Portugal, afirmou que um namoro à distância traz vários desafios e que o companheiro não gosta de se exibir publicamente.

"Sinto falta do diálogo e do toque. Ele não gosta de ficar a namorar à frente das pessoas. Eu sou de sentar ao colo e dar 'beijo de língua' onde estiver", afirmou.

"Mas estou a aprender uma nova forma de amar. Estou super apaixonada. Estou a viver com ele uma coisa muito nova. Já me relacionei demais nessa vida, mas sempre com o mesmo tipo de homem. Agora estou a ver uma pessoa, que ama de um jeito completamente diferente do meu", sublinhou.

Luana ainda teve a oportunidade de recordar como foi o seu primeiro encontro. "Estava a dançar com um grupo de amigos. Eu estava ali a lançar charme a um monte de gente bonita, parecia uma barata tonta. Tinha chegado domingo lá e na quinta não tinha dado nem um beijo na boca. Pensei: 'Tem alguma coisa de errado. Claro, preciso de focar, não adianta ficar a olhar para os homens bonitos'. Encontrei aqueles braços de fora, todos bronzeados, olhei, dei um sinal, ele pegou o sinal e estamos aí até hoje", adianta.

